Смолов: сборная России должна ответственно подойти к матчам с Сан-Марино и Кипром

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Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился ожиданиями от предстоящих матчей с Сан-Марино и Кипром, которые пройдут в рамках квалификации к Евро-2020.
Смолов: сборная России должна ответственно подойти к матчам с Сан-Марино и Кипром
  • Reuters

«Мы имеем преимущество, потому что играем дома. Превозносить соперников будет не совсем верно, но к отборочным матчам нужно относиться с полной ответственностью», — цитирует Смолова ТАСС.

Он подчеркнул, что ему бы хотелось забить в предстоящих играх.

8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее Комличенко присоединился к сборной России по футболу.

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