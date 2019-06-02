Смолов: сборная России должна ответственно подойти к матчам с Сан-Марино и Кипром

Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился ожиданиями от предстоящих матчей с Сан-Марино и Кипром, которые пройдут в рамках квалификации к Евро-2020.

«Мы имеем преимущество, потому что играем дома. Превозносить соперников будет не совсем верно, но к отборочным матчам нужно относиться с полной ответственностью», — цитирует Смолова ТАСС.

Он подчеркнул, что ему бы хотелось забить в предстоящих играх.

8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее Комличенко присоединился к сборной России по футболу.