Ефимова завоевала серебро на этапе Серии чемпионов по плаванию в США

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Российская пловчиха Юлия Ефимова стала второй на дистанции 100 м брассом на этапе Серии чемпионов в американском Индианаполисе.
Ефимова завоевала серебро на этапе Серии чемпионов по плаванию в США
  • РИА Новости

Россиянка финишировала с результатом 1 минута 5,51 секунды.

Победила на дистанции американка Лилли Кинг (1:05,13), а замкнула тройку лучших её соотечественница Молли Ханнис (1:07,26).

Ефимова также заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м вместе с канадкой Кайли Масс, бразильцем Николасом Сантосом и представителем Соединённых Штатов Таунли Хаасом.

Ранее пловец Чупков занял первое место на этапе Серии чемпионов в США.

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