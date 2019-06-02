Ефимова завоевала серебро на этапе Серии чемпионов по плаванию в США
- РИА Новости
Россиянка финишировала с результатом 1 минута 5,51 секунды.
Победила на дистанции американка Лилли Кинг (1:05,13), а замкнула тройку лучших её соотечественница Молли Ханнис (1:07,26).
Ефимова также заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м вместе с канадкой Кайли Масс, бразильцем Николасом Сантосом и представителем Соединённых Штатов Таунли Хаасом.
Ранее пловец Чупков занял первое место на этапе Серии чемпионов в США.