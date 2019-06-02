СМИ: «Ювентус» интересуется футболистом «Челси»

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Туринский футбольный клуб «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника лондонского «Челси» Эмерсона.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб рассматривает вариант трансфера игрока в летнее трансферное окно. При этом Эмерсон может стать заменой Алекса Сандро. 

Тем не менее переходу может помешать запрет «Челси» на приобретение новых футболистов, из-за чего англичане не смогут никого взять вместо Эмерсона.

В этом сезоне Эмерсон сыграл в 27 матчах за «Челси», забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее Месси заявил, что не понимает, как «Реал» мог продать Роналду в «Ювентус».

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