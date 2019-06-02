Клопп рассказал, как футболисты и тренеры «Ливерпуля» будут праздновать победу в Лиге чемпионов
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«Мы будем праздновать все вместе, мы проведём незабываемую ночь», — цитирует немецкого специалиста официальный сайт ЛЧ.
По словам Клоппа, он получит удовольствие от наблюдения за тем, как игроки «Ливерпуля» будут отмечать свой успех вместе с болельщиками.
«Будет здорово отправиться завтра в Ливерпуль с таким поводом для праздника. С нетерпением жду этого момента», — добавил наставник «красных».
Ранее Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.