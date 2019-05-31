Пирло назвал Конте лучшим тренером в своей карьере

Экс-полузащитник сборной Италии, чемпион мира Андреа Пирло рассказал о лучшем тренере, с которым ему приходилось работать.

«Конте был лучшим тренером в моей карьере. Он хорошо поработал в «Челси» — выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии. Возможно, у него были проблемы с владельцем клуба, теперь он свободен от работы. Если посмотреть на историю «Челси» за последние 10 лет, то в команде сменилось слишком много тренеров. Может, в таком случае проблема не в тренере, а в клубе», — цитирует экс-футболиста Daily Mail.

За свою футбольную карьеру Андреа Пирло успел поработать с Марчелло Липпи, с которым победил на чемпионате мира, и Карло Анчелотти, с которым одержал победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Конте заключил контракт с «Интером».