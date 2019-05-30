Футболист «Челси» Луиз похвалил Сарри

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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри удостоился похвалы от футболиста своей команды Давида Луиза, который заявил, что итальянец заслуживает остаться у руля команды.

«Он заслуживает остаться, потому что отлично выполнил свою работу, несмотря на все трудности, которые у нас были. Это первый год Сарри в «Челси» и в Английской премьер-лиге. Я думаю, он отлично справился. Это отличный человек и тренер, и мы закончили с ним сезон наилучшим образом», — приводит слова футболиста ITV.

Также Луис добавил, что критика является нормальным делом, если ты работаешь в большом клубе, как «Челси».   

Ранее «Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы

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