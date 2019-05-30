Футболист «Челси» Луиз похвалил Сарри
«Он заслуживает остаться, потому что отлично выполнил свою работу, несмотря на все трудности, которые у нас были. Это первый год Сарри в «Челси» и в Английской премьер-лиге. Я думаю, он отлично справился. Это отличный человек и тренер, и мы закончили с ним сезон наилучшим образом», — приводит слова футболиста ITV.
Также Луис добавил, что критика является нормальным делом, если ты работаешь в большом клубе, как «Челси».
Ранее «Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы