Футболист «Тоттенхэма» Моура заявил о нехватке билетов на финал ЛЧ
«Мне нужно 40 билетов, я хочу сводить на финал Лиги чемпионов всю свою семью, друзей и людей, которые много сделали для меня. А мне выдали лишь 24 штуки. Я даже написал игрокам «Ливерпуля» Алиссону и Фабиньо, но они не сумели мне помочь», — приводит слова Моуры Twitter УЕФА.
В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано», сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что Пеле встретился с бывшим президентом США Обамой.