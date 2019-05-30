Футболист «Тоттенхэма» Моура заявил о нехватке билетов на финал ЛЧ

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В попытке провести на финал Лиги чемпионов в Мадриде всех друзей и знакомых игрок «Тоттенхэма» Лукас Моура обратился за дополнительными билетами к соперникам по грядущему матчу.

«Мне нужно 40 билетов, я хочу сводить на финал Лиги чемпионов всю свою семью, друзей и людей, которые много сделали для меня. А мне выдали лишь 24 штуки. Я даже написал игрокам «Ливерпуля» Алиссону и Фабиньо, но они не сумели мне помочь», — приводит слова Моуры Twitter УЕФА. 

В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано», сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Пеле встретился с бывшим президентом США Обамой.

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