Тухель рассказал о характере Мбаппе

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Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о характере нападающего команды Килиана Мбаппе.
Тухель рассказал о характере Мбаппе
  • Reuters

«Мбаппе, как и Неймар, — это чрезвычайно устремлённый, уверенный в себе и самодостаточный игрок, особенно учитывая его возраст. Знаете, он считает свои забитые мячи даже на тренировках. Однажды он приобрёл футболку с надписью: «100 голов на тренировках». Я спрашиваю: «Ты считаешь все голы? Даже в маленькие ворота?» — «Нет, только в большие ворота, когда в них есть вратарь», — сказал он мне», — приводит слова Тухеля Eurosport.

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром французской Лиги 1, забив 33 гола.

Ранее президент «Реала» Перес заявил, что клуб не будет приобретать Мбаппе и Неймара.

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