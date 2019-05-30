Алдонин назвал фаворита в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин рассказал, кого считает фаворитом в финале Лиги чемпионов, в котором встретятся английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Алдонин назвал фаворита в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
  • РИА Новости

«Футбол в лиге в этом сезоне просто фантастический! Я, безусловно, на стороне «Ливерпуля». Но «Тоттенхэм» тоже постоянно совершает подвиги», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он вспомнил о противостояниях «Тоттенхэма» с «Манчестер Сити» и «Аяксом» в четвертьфинале и полуфинале и предположил, что подопечные Маурисио Почеттино исчерпали свой запас удачи.

«Мой фаворит — «Ливерпуль», — сказал Алдонин.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». 

Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность, что Роберто Фирмино сможет сыграть в финале ЛЧ.

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