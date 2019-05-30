Алдонин назвал фаворита в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
- РИА Новости
«Футбол в лиге в этом сезоне просто фантастический! Я, безусловно, на стороне «Ливерпуля». Но «Тоттенхэм» тоже постоянно совершает подвиги», — цитирует эксперта «Советский спорт».
Он вспомнил о противостояниях «Тоттенхэма» с «Манчестер Сити» и «Аяксом» в четвертьфинале и полуфинале и предположил, что подопечные Маурисио Почеттино исчерпали свой запас удачи.
«Мой фаворит — «Ливерпуль», — сказал Алдонин.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность, что Роберто Фирмино сможет сыграть в финале ЛЧ.