Рамос подтвердил, что остаётся в «Реале»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос официально заявил, что останется в клубе.

«Я готов развеять все ваши сомнения, чтобы всё прояснить окончательно и чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Хочу с уверенностью сказать, что размышлял о своём будущем, и заявляю, что хочу отработать полностью свой контракт с «Реалом» и завершить карьеру в этом клубе», — цитирует игрока Marca.

Он подчеркнул, что если бы всё зависело от него, он бы продлил контракт со «сливочными» навсегда. Футболист также развеял слухи о конфликте с президентом клуба Флорентино Пересом. По его словам, они друг другу как отец и сын.

«Не хочу уходить из «Реала». Я всегда говорил, что моя мечта — завершить карьеру в этом клубе. Президент знает, и я всегда ему говорил об этом, что я не хочу уходить, я готов играть здесь даже бесплатно», — сказал Рамос.

Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года. В его активе 84 гола и 39 результативных передач в 606 матчах за «Реал», в составе которого он четырежды выиграл испанскую Примеру и Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, трижды Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также дважды Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что Рамос принял решение остаться в «Реале».