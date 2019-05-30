СМИ: Рамос принял решение остаться в «Реале»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос решил не уходить из команды в ближайшее летнее трансферное окно.

Об этом сообщает AS.

По информации издания, Рамос уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своём решении.

До этого в СМИ появилась информация, что защитник намерен перейти в китайский коллектив.

Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года. В его активе 84 гола и 39 результативных передач в 606 матчах за «Реал», в составе которого он четырежды выиграл испанскую Примеру и Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, трижды Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также дважды Кубок Испании.

Ранее Роналдо заявил, что удивлён тренерской карьере наставника «Реала» Зинедина Зидана.