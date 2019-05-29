В Германии дали оценку рекорду посещаемости стадиона «Зенит»

Продюсер фильма «Россия сверху», специально снятого к чемпионату мира по футболу 2018 года, немецкий документалист Фредди Рёккенхаус прокомментировал информацию о том, что «Газпром Арена» стала самым посещаемым стадионом сезона в РПЛ и обошла многие клубы топ-лиг Европы.

«Показатель заполняемости всегда напрямую зависит от вместимости стадиона. Такие цифры возможны только при условии, что стадион способен принять такую аудиторию. Однако интересно и то, сколько в процентном соотношении в среднем продаётся мест на каждый матч. Средняя посещаемость «Зенита» составляет 50 тыс. Это очень хороший показатель, он соответствует лидерам европейского и немецкого футбола. «Зенит» несколько раз становился чемпионом, и это, без сомнения, повлияло на его популярность», — заявил Рёккенхаус в интервью RT.

Журналист, более 40 лет поддерживающий дортмундскую «Боруссию», также признался, что остался под впечатлением от «Газпром Арены» и других российских стадионов.

«Арена в Петербурге — колоссальная. Там хорошая атмосфера, плюс ко всему она расположена рядом с рекой. А чего стоит технология, благодаря которой газон можно вывезти на солнце, чтобы увеличить его рост. «Газпром Арена» — уникальна. Я не удивлён тому факту, что «Зенит» переписал рекорд посещаемости в Российской премьер-лиги (РПЛ), и даже превзошёл среднюю посещаемость АПЛ и Бундеслиги. Это логично, потому что люди чувствуют себя там комфортно, в том числе с точи зрения безопасности», — добавил Рёккенхаус.

Ранее сообщалось, что средняя посещаемость игр «Зенита» в РПЛ превысила аналогичные показатели английской Премьер-лиги (37,934), немецкой «Бундеслиги» (43,148), испанской «Ла Лиги» (26,243), итальянской «Серии А» (23,028) и французской «Лиги 1» (22,713).