Вице-премьер России рассказала о готовности Санкт-Петербурга к футбольному Евро-2020

Вице-премьер России и председатель наблюдательного совета оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге Ольга Голодец рассказала о готовности города к проведению матчей турнира.

«Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, и, мне кажется, специально сюда зазывать никого не надо. С точки зрения логистики мы абсолютно конкурентоспособны: есть достаточно транспортных подъездов, есть станции метро, которые ведут к стадиону «Зенита». Четыре тренировочные базы, которые размещали спортсменов на прошедшем чемпионате мира, сейчас будут задействованы под чемпионат Европы. То есть вся инфраструктура готова», — цитирует вице-премьера сайт Welcome2020.ru.

По словам Голодец, главными достоинствами Санкт-Петербурга как одного из городов, принимающих матчи Евро-2020, являются великолепная архитектура, театры и музеи.

«Открытие чемпионата Европы приходится на 12 июня — это лучшее время в Санкт-Петербурге, период белых ночей. В эти дни начинается фестиваль «Белые ночи» — ещё одна возможность порадовать туристов. Визитная карточка города — наш балет, мы специально подбираем программу так, чтобы гости города могли посмотреть лучшие постановки», — добавила она.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме обсудят Евро-2020.