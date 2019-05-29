Вице-премьер России рассказала о готовности Санкт-Петербурга к футбольному Евро-2020
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- globallookpress.com
«Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, и, мне кажется, специально сюда зазывать никого не надо. С точки зрения логистики мы абсолютно конкурентоспособны: есть достаточно транспортных подъездов, есть станции метро, которые ведут к стадиону «Зенита». Четыре тренировочные базы, которые размещали спортсменов на прошедшем чемпионате мира, сейчас будут задействованы под чемпионат Европы. То есть вся инфраструктура готова», — цитирует вице-премьера сайт Welcome2020.ru.
По словам Голодец, главными достоинствами Санкт-Петербурга как одного из городов, принимающих матчи Евро-2020, являются великолепная архитектура, театры и музеи.
«Открытие чемпионата Европы приходится на 12 июня — это лучшее время в Санкт-Петербурге, период белых ночей. В эти дни начинается фестиваль «Белые ночи» — ещё одна возможность порадовать туристов. Визитная карточка города — наш балет, мы специально подбираем программу так, чтобы гости города могли посмотреть лучшие постановки», — добавила она.
Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме обсудят Евро-2020.