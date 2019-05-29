Медведев объяснил, зачем «Зенит» упразднил должность президента клуба

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал упразднение должности президента клуба.
Медведев объяснил, зачем «Зенит» упразднил должность президента клуба
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«С точки зрения полномочий ничего не изменилось, а вообще-то президент у нас один — президент Российской Федерации. У нас в стране была взята линия на введение простых названий при сохранении всех должностных прав и полномочий», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Он отметил, что, по его мнению, руководителям других клубов также стоит задуматься о подобных изменениях.

«Я посоветовал бы другим руководителям подумать о том, стоит ли гнаться за громкими названиями. Особенно в тех клубах, где спортивные и финансовые достижения далеки от совершенства», — добавил функционер.

После упразднения должности президента Медведев стал гендиректором «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Зенит» отметил победу в РПЛ парадом по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

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