Украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за организацию договорных матчей
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Как сообщает пресс-служба антикоррупционного теннисного органа — Tennis Integrity Unit, помимо пожизненной дисквалификации, 22-летняя украинка оштрафована на $20 тыс.
Отмечается, что Плоскина была дисквалифицирована за то, что представила другого спортсмена человеку, который предлагал денежное вознаграждение за проведение матча с фиксированным результатом, а также не сообщила о двух случаях договорных матчей, о которых знала.
Лучшим результатом Плоскиной в мировом рейтинге WTA является 698-я строка, которую она занимала в 2014 году.
Ранее сообщалось, что испанский теннисист призвал запретить ставки.