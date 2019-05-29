Украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за организацию договорных матчей

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Украинская теннисистка Елена Плоскина была пожизненно отстранена за организацию договорных матчей.
Украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за организацию договорных матчей
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Как сообщает пресс-служба антикоррупционного теннисного органа — Tennis Integrity Unit, помимо пожизненной дисквалификации, 22-летняя украинка оштрафована на $20 тыс.

Отмечается, что Плоскина была дисквалифицирована за то, что представила другого спортсмена человеку, который предлагал денежное вознаграждение за проведение матча с фиксированным результатом, а также не сообщила о двух случаях договорных матчей, о которых знала.

Лучшим результатом Плоскиной в мировом рейтинге WTA является 698-я строка, которую она занимала в 2014 году.

Ранее сообщалось, что испанский теннисист призвал запретить ставки.

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