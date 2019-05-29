Слуцкий прокомментировал невыход «Витесса» в Лигу Европы

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Главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал невыход команды в Лигу Европы УЕФА.
Слуцкий прокомментировал невыход «Витесса» в Лигу Европы
  • Reuters

«Это был очень долгий сезон для нас, много травм, усталость. Нам пришлось использовать некоторых игроков, очень мало тренировавшихся после восстановления. Когда у вас недостаточно свежести, трудно доминировать на поле», — приводит слова Слуцкого FOX Sports.

По итогам двухматчевого противостояния с «Утрехтом» за право выступления в Лиге Европы «Витесс» не сумел пробиться во второй по значимости европейский клубный турнир, уступив сопернику по сумме двух игр со счётом 3:1 (1:1).

Ранее сообщалось, что футболист «Витесса» включён в команду сезона в Эредивизи.

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