Перейра назвал лучшего выпускника футбольной школы «Краснодара»
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- РИА Новости
«Из тех, кто играл с нами и уже показал свой класс, выберу Шапи. Игрок, которой пользуется каждым моментом и не упускает ни минуты. Он знает, что ему нужно и как это сделать. Уверен, в следующем сезоне Сулейманов будет получать больше времени на поле, станет ещё мощнее. Многие серьёзно выросли на моих глазах. Хорош не только он, но и Сафонов, Уткин, Игнатьев», — цитирует футболиста Sport24.
Также Перейра считает, что Сулейманов не занижал свой возраст.
Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Перейра назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ.