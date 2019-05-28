Перейра назвал лучшего выпускника футбольной школы «Краснодара»

По мнению полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейры, нападающий Магомед-Шапи Сулейманов является лучшим выпускником клубной системы.

«Из тех, кто играл с нами и уже показал свой класс, выберу Шапи. Игрок, которой пользуется каждым моментом и не упускает ни минуты. Он знает, что ему нужно и как это сделать. Уверен, в следующем сезоне Сулейманов будет получать больше времени на поле, станет ещё мощнее. Многие серьёзно выросли на моих глазах. Хорош не только он, но и Сафонов, Уткин, Игнатьев», — цитирует футболиста Sport24.

Также Перейра считает, что Сулейманов не занижал свой возраст.

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Перейра назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ.