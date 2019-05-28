Клуб WNBA отказался от услуг баскетболистки сборной России Мусиной

Форвард сборной России Раиса Мусина не сможет дебютировать в нынешнем сезоне в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

«Из-за того, что я не приехала в прошлом году по причине проблем с визой, «Финикс Меркури» решили меня отсеять. В этом году не общалась ни с кем из представителей других членов WNBA. Сейчас для меня главное — подготовиться к Евробаскету, это мой приоритет. Я не хотела пробовать свои силы в командных лагерях в США, чтобы иметь возможность провести полноценные сборы с национальной командой», — сказала спортсменка в интервью «Известиям».

21-летняя Раиса Мусина была выбрана на драфте 2018 года WNBA под общим 21-м номером.

Ранее сообщалось, что УГМК в пятый раз в истории стал победителем женской баскетбольной Евролиги.