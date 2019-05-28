Президент «Реала» Перес: мы не будем приобретать Мбаппе и Неймара

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию об интересе королевского клуба к форвардам ПСЖ Килиану Мбаппе и Неймару.

«Я не общался с Зиданом по поводу Мбаппе или Неймара. Мы не говорили с Мбаппе и не будем говорить. В прошлом году мы заявляли, что не хотим их приобретать, — в этом году ничего не изменилось. Если нам необходим игрок, мы общаемся с его клубом», — сказал Перес в эфире радиостанции Onda Cero.

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив 33 гола. На счету Неймара 15 мячей в Лиге 1.

Ранее сообщалось, что Неймар лишён статуса капитана сборной Бразилии по футболу.