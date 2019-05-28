Президент «Реала» Перес: мы не будем приобретать Мбаппе и Неймара
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«Я не общался с Зиданом по поводу Мбаппе или Неймара. Мы не говорили с Мбаппе и не будем говорить. В прошлом году мы заявляли, что не хотим их приобретать, — в этом году ничего не изменилось. Если нам необходим игрок, мы общаемся с его клубом», — сказал Перес в эфире радиостанции Onda Cero.
Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив 33 гола. На счету Неймара 15 мячей в Лиге 1.
Ранее сообщалось, что Неймар лишён статуса капитана сборной Бразилии по футболу.