СМИ: Аллегри ждёт предложения от «Барселоны»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который покинет команду по окончании сезона, надеется получить предложение от «Барселоны».

Как сообщает Goal, итальянский специалист Массимилиано Аллегри хотел бы возглавить «Барселону». Последние пять лет он возглавлял «Ювентус», с которым каждый год побеждал в Серии А, четырежды выигрывал Кубок страны и два раза — Суперкубок.

«Барселона» в сезоне-2018/19 стала чемпионом Испании. В полуфинале Лиги чемпионов клуб вылетел от «Ливерпуля», а в финале Кубка короля проиграл «Валенсии» (2:1).

Ранее сообщалось, что Каррера рассказал, вёл ли он переговоры о работе в «Ювентусе».