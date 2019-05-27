СМИ: Аллегри ждёт предложения от «Барселоны»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который покинет команду по окончании сезона, надеется получить предложение от «Барселоны».
СМИ: Аллегри ждёт предложения от «Барселоны»
  • Reuters

Как сообщает Goal, итальянский специалист Массимилиано Аллегри хотел бы возглавить «Барселону». Последние пять лет он возглавлял «Ювентус», с которым каждый год побеждал в Серии А, четырежды выигрывал Кубок страны и два раза — Суперкубок.

«Барселона» в сезоне-2018/19 стала чемпионом Испании. В полуфинале Лиги чемпионов клуб вылетел от «Ливерпуля», а в финале Кубка короля проиграл «Валенсии» (2:1).

Ранее сообщалось, что Каррера рассказал, вёл ли он переговоры о работе в «Ювентусе».

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