Кураньи назвал имя самого талантливого немецкого тренера

Экс-форвард московского «Динамо» и ряда клубов Бундеслиги Кевин Кураньи рассказал, кого считает самым перспективным тренером Германии.

«Я работал с Наггельсманом на закате своей карьеры, видел его тренерский стиль. В первую же встречу с командой он вёл себя как специалист с 20-летним стажем, это невероятно. Он отлично понимает игру и является настоящим футбольным маньяком. Наггельсман знает, как мотивировать спортсмена, чтобы получить нужный результат. Думаю, однажды он станет главным тренером сборной Германии», — сказал экс-игрок московского «Динамо» в разговоре с корреспондентом RT.

Кевин Кураньи и Юлиан Наггельсман работали вместе в «Хоффенхайме» на протяжении сезона-2015/16.

Ранее Кураньи рассказал, стал ли расизм причиной конфликта в сборной Германии на ЧМ-2018.