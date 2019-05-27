Футболист де Лигт не исключил, что может остаться в «Аяксе»

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Защитник и капитан голландского «Аякса» Матейс де Лигт допустил вариант, при котором он может остаться в команде.
Футболист де Лигт не исключил, что может остаться в «Аяксе»
  • Reuters

«Я пока не принял решения. По этому поводу много всего написали и сказали. Френки де Йонг, который подписал контракт с «Барсой», уже всё решил, а я пока нет, вот и всё», — сказал игрок в эфире NOS.

По его словам, он всегда мечтал играть именно за «Аякс», и для него нет клуба подобного ему в мире. 

«Конечно, до тех пор, пока у меня контракт с «Аяксом», есть вероятность, что я останусь», — сказал де Лигт.

В текущем сезоне де Лигт сыграл 55 матчей во всех турнирах и забил семь мячей. 

Ранее сообщалось, что МЮ предложил «Аяксу» £70 млн за де Лигта.

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