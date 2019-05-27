В «Коломенском» прошёл масштабный фитнес-фестиваль «Стань человеком»

В московском парке «Коломенское» состоялся масштабный фитнес-фестиваль «Стань человеком».

Фестиваль ежегодно организует компания Reebok. Мероприятие проходило 25 и 26 мая. В забеге предусмотрены две категории участия: «Стандарт» (не менее 7 км) и «Элит», которая предполагает увеличенную длину трассы (не менее 10 км) и увеличенное количество испытаний/препятствий.

На каждом этапе команды должны выполнить определённые задания.

Команда телеканала RT также приняла участие в соревнованиях и прошла полосу препятствий.

В этом году были организованы фитнес-зоны, где прошли танцевальные мастер-классы, занятия йогой, стретчингом, пилатесом, а также высокоинтенсивные тренировки, MMA, HIIT.

Также участников и гостей мероприятия ждали интерактивные зоны от Reebok и партнёров фестиваля, чилл-аут зона, магазин Reebok, детская зона от Kidmost и Sustainability-зона, где можно было сдать пластик на утилизацию. Попробовать модный стритфуд можно было на фудкорте фестиваля, а в качестве здорового перекуса гостей угощали попкорном Holy-Corn и батончиками Be-Kind.

Забег «Стань человеком» состоялся в Москве уже в 12-й раз. Участникам предстояло пробежать трассу протяжённостью почти 8 км и преодолеть 12 испытаний.

В забегах, рассчитанных на команды из шести человек, могут участвовать все желающие старше 18 лет. Средний возраст участников забегов — около 25 лет.

Осенью 2018 года также прошёл забег на Гребном канале в Крылатском, в котором приняли участие 7 тыс. человек.