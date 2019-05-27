Свидетельница по делу Мамаева и Кокорина находится в тяжёлом состоянии

Состояние Екатерины Бобковой, свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, стабильно тяжёлое, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алима Бишенова.

«После возвращения в аэропорту ей резко стало плохо, она в срочном порядке на карете скорой помощи была госпитализирована. В настоящий момент её состояние стабильно тяжёлое», — уточнил он.

При этом Бишенов добавил, что Бобкова в настоящее время не может нормально разговаривать и давать показания.

Ранее СМИ передавали, что девушка выпала из окна одного из отелей в Праге, в результате чего получила серьёзные травмы.

Отмечалось, полиция не нашла каких-либо следов насильственных действий в отношении россиянки.

В настоящее время обстоятельства и причины ЧП выясняются.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

Впоследствии адвокаты спортсменов обжаловали решение судебной инстанции.