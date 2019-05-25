ЦСКА во второй раз обыграл «Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» во втором матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.
ЦСКА во второй раз обыграл «Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 83:81 в пользу хозяев площадки.

В составе ЦСКА самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. По 11 очков в активе у Семёна Антонова и Никиты Курбанова. Ещё по 10 очков команде принесли Нандо де Коло, Дэниел Хэкетт и Кайл Хайнс.

За «Зенит» 14 баллов набрал Коди Миллер-Макинтайр. По 12 очков заработали Антон Пушков и Шон Арманд.

Счёт в серии до трёх побед стал 2:0 в пользу ЦСКА. Третья игра пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая.

Ранее сообщалось, что «Химки» сравняли счёт в серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

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