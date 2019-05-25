Сергачёв: сборная России не реализовала свои моменты в матче с Финляндией

Защитник сборной России по хоккею Михаил Сергачёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«У нас были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Бросали шайбу, не добивали, где-то их спасал вратарь, где-то их полевые игроки заблокировали. Они провели очень хорошую игру», — приводит слова Сергачёва пресс-служба Федерации хоккея России.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв не винит хоккеистов сборной России в поражении от Финляндии.