Сергачёв: сборная России не реализовала свои моменты в матче с Финляндией

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Защитник сборной России по хоккею Михаил Сергачёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Сергачёв: сборная России не реализовала свои моменты в матче с Финляндией
  • Reuters

«У нас были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Бросали шайбу, не добивали, где-то их спасал вратарь, где-то их полевые игроки заблокировали. Они провели очень хорошую игру», — приводит слова Сергачёва пресс-служба Федерации хоккея России.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв не винит хоккеистов сборной России в поражении от Финляндии.

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