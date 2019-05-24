Яшин дал прогноз на предстоящие матчи сборной России на ЧМ-2019

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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года Алексей Яшин в беседе с НСН дал прогноз на предстоящие матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Яшин дал прогноз на предстоящие матчи сборной России на ЧМ-2019
  • Reuters

«Представленная нами команда — самая сильная по составу, по таланту, по мастерству, поэтому всё будет зависеть от нас. Можно сыграть дисциплинированно. Я думаю, что каких-то проблем не должно быть», — считает он.

Как отметил Яшин, неважно, с какой командой встретятся россияне в случае выхода в финал.

По его словам, нужно готовиться к той игре, которая предстоит.

Ранее «Реальное время» сообщало, что защитник Евгений Лисовец прокомментировал свой переход из «Динамо» Минск в «Салават Юлаев».

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