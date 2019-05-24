Яшин дал прогноз на предстоящие матчи сборной России на ЧМ-2019
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«Представленная нами команда — самая сильная по составу, по таланту, по мастерству, поэтому всё будет зависеть от нас. Можно сыграть дисциплинированно. Я думаю, что каких-то проблем не должно быть», — считает он.
Как отметил Яшин, неважно, с какой командой встретятся россияне в случае выхода в финал.
По его словам, нужно готовиться к той игре, которая предстоит.
Ранее «Реальное время» сообщало, что защитник Евгений Лисовец прокомментировал свой переход из «Динамо» Минск в «Салават Юлаев».