Яшин дал прогноз на предстоящие матчи сборной России на ЧМ-2019

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года Алексей Яшин в беседе с НСН дал прогноз на предстоящие матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.

«Представленная нами команда — самая сильная по составу, по таланту, по мастерству, поэтому всё будет зависеть от нас. Можно сыграть дисциплинированно. Я думаю, что каких-то проблем не должно быть», — считает он.

Как отметил Яшин, неважно, с какой командой встретятся россияне в случае выхода в финал.

По его словам, нужно готовиться к той игре, которая предстоит.

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