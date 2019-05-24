Тренер заявил, что Чехия хотела бы взять у России реванш за поражение в группе на ЧМ по хоккею

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Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после выхода своих подопечных в полуфинал чемпионата мира по хоккею заявил, что его команда хотела бы взять реванш у сборной России за поражение на групповом этапе турнира.
Тренер заявил, что Чехия хотела бы взять у России реванш за поражение в группе на ЧМ по хоккею
  • Reuters

«Конечно, мы ещё хотим взять реванш у сборной России на этом турнире», — приводит слова Ржиги РИА Новости.

Он отметил, что ни тренерский штаб, ни игроки ещё не думали о предстоящем противостоянии с Канадой.

«Конечно, у нас есть шансы. Со словаками они только в конце вырвали победу, со Швейцарией в последний момент спаслись. Думаю, нам должно больше повезти», — добавил специалист.

Поражение от сборной России со счётом 0:3 стал для чешской команды единственным в рамках группового этапа. Подопечные Ржиги вышли в четвертьфинал, где обыграли команду Германии, и пробились в 1/2 финала где теперь им будет противостоять Канада.

Ранее стало известно время начала полуфинала ЧМ по хоккею Россия — Финляндия.

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