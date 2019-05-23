Георгиев: я был готов отражать бросок без шлема

Вратарь сборной России по хоккею Александр Георгиев рассказал об одном из эпизодов матча чемпионата мира между Россией и Швейцарией (3:0).

«Я был готов отражать бросок без шлема. Защищал голову, надеялся, что быстро остановят игру. Там была атака один в три, я снял шлем ради безопасности. Счёт уже был 3:0, так что это было некритично, и ребята выстояли, помогли. Не хотелось о худшем случае развития событий, но немного усложнил работу команде», — сказал Георгиев в интервью Sport24.

Также вратарь предположил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за снятый шлем не дают удалений.

Ранее Воробьёв высказался об эпизоде с Георгиевым в матче со Швейцарией на ЧМ.