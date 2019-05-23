Менеджер Нурмагомедова высмеял Макгрегора и Фергюсона
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- globallookpress.com
«Настоящий чемпион дерётся с первым претендентом, в то время как клоун с ковбоем, а трус с кем-то, кто заберёт его душу», — написал менеджер в Instagram.
Свой следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт в сентябре 2019 года против Дастина Порье. Тони Фергюсон выйдет в октагон против Дональда Серроне по кличке Ковбой. Следующий соперник Конора Макгрегора остаётся неизвестным.
Ранее Порье назвал бой с Нурмагомедовым самым большим вызовом в карьере.