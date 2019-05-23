МИД Азербайджана: Армения использует футболиста Мхитаряна в своих провокационных целях
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«К сожалению, этот шаг ещё раз продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру. Армения использует футболиста «Арсенала» Мхитаряна в своих провокационных целях. Немыслимо, что моноэтническая Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных азербайджанских территориях, обвиняет Азербайджан в расизме», — приводит слова Абдуллаевой «Спутник Азербайджан».
Финал Лиги Европы между лондонскими «Челси» и «Арсеналом» состоится 29 мая в Баку.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку.