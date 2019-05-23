МИД Азербайджана: Армения использует футболиста Мхитаряна в своих провокационных целях

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала отсутствие армянского футболиста лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна на финале Лиги Европы.

«К сожалению, этот шаг ещё раз продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру. Армения использует футболиста «Арсенала» Мхитаряна в своих провокационных целях. Немыслимо, что моноэтническая Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных азербайджанских территориях, обвиняет Азербайджан в расизме», — приводит слова Абдуллаевой «Спутник Азербайджан».

Финал Лиги Европы между лондонскими «Челси» и «Арсеналом» состоится 29 мая в Баку.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку.