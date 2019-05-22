Рейнгольд рассказал, какие изменения нужны «Спартаку»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, какие изменения нужны команде.
Рейнгольд рассказал, какие изменения нужны «Спартаку»
  • РИА Новости

По его мнению, из команды должен уйти Денис Глушаков.

Как считает Рейнгольд, игру надо строить вокруг Луиса Адриано, Зе Луиша, Фернандо и Лоренсо Мельгарехо, а идеальный вариант — вернуть Квинси Промеса.

Кроме того, отметил он, Роман Зобнин — классный футболист, один из лидеров «Спартака» и игрок сборной России, поэтому даже если он изъявит желание уехать за границу, можно с ним переговорить.

Ранее Рейнгольд заявил, что Глушаков больше не имеет права находиться в «Спартаке».

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