Рейнгольд рассказал, какие изменения нужны «Спартаку»
- РИА Новости
По его мнению, из команды должен уйти Денис Глушаков.
Как считает Рейнгольд, игру надо строить вокруг Луиса Адриано, Зе Луиша, Фернандо и Лоренсо Мельгарехо, а идеальный вариант — вернуть Квинси Промеса.
Кроме того, отметил он, Роман Зобнин — классный футболист, один из лидеров «Спартака» и игрок сборной России, поэтому даже если он изъявит желание уехать за границу, можно с ним переговорить.
Ранее Рейнгольд заявил, что Глушаков больше не имеет права находиться в «Спартаке».