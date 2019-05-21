СМИ: В Далласе могут переименовать одну из улиц в честь баскетболиста Новицки
- © Philipp Hülsmann/dpa
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Как сообщает Dmagazine, власти Далласа планируют переименовать в честь Дирка Новицки одну из улиц, которая примыкает к игровому залу «Маверикс».
Игрок выступал за «Даллас» на протяжении 21 сезона. За это время он привёл клуб к первому чемпионству в истории, 14 раз был избран на Матч звёзд, признавался самым ценным игроком НБА.
Ранее сообщалось, что Новицки объявил о завершении карьеры.