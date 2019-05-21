СМИ: В Далласе могут переименовать одну из улиц в честь баскетболиста Новицки

Власти американского города Даллас планируют назвать одну из улиц города в честь игрока команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Дирка Новицки, который завершает карьеру по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Dmagazine, власти Далласа планируют переименовать в честь Дирка Новицки одну из улиц, которая примыкает к игровому залу «Маверикс».

Игрок выступал за «Даллас» на протяжении 21 сезона. За это время он привёл клуб к первому чемпионству в истории, 14 раз был избран на Матч звёзд, признавался самым ценным игроком НБА.

Ранее сообщалось, что Новицки объявил о завершении карьеры.