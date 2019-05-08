Чемпионат России по спортивной акробатике начнётся в Оренбурге 15 мая

Чемпионат России по спортивной акробатике начнётся в Оренбурге в среду, 15 мая, сообщает RIA56.

Соревнования такого уровня пройдут в областном центре впервые.

Финалисты будут определены в течение трёх дней. Участвуют более 300 спортсменов из разных регионов, в том числе из Кировской, Московской и Ярославской областей, Краснодарского края.

Оренбургскую область представят смешанная пара Матвей Кондаков — Алсу Файзуллина и мужская пара Дмитрий Николаев — Иван Бурцев.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что хоккеисты из Ижевска победили в старшей возрастной группе регионального этапа «Золотой шайбы».