Халк назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ»,назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл.

«Я выступал со многими российскими футболистами в «Зените», у всех свои сильные качества. Артём Дзюба выделялся умением забивать голы. Олег Шатов мне всегда нравился своей техникой — она и правда хороша. Жаль, в этом сезоне он играет не так много. Александра Анюкова можно выделить из-за опыта, он был нашим лидером в раздевалке. А Юрий Жирков обладал отличной скоростью и часто подключался из глубины», — приводит слова Халка «Спорт-экспресс».

32-летний бразилец играл за «Зенит» с 2012 по 2016 годы. В его активе 76 голов и 60 голевых передач в 148 матчах за петербургский клуб, с которым он завоевал титул чемпиона России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Халк может вернуться в «Порту».