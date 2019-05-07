Халк назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ»,назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл.
Халк назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл
  • Reuters

«Я выступал со многими российскими футболистами в «Зените», у всех свои сильные качества. Артём Дзюба выделялся умением забивать голы. Олег Шатов мне всегда нравился своей техникой — она и правда хороша. Жаль, в этом сезоне он играет не так много. Александра Анюкова можно выделить из-за опыта, он был нашим лидером в раздевалке. А Юрий Жирков обладал отличной скоростью и часто подключался из глубины», — приводит слова Халка «Спорт-экспресс».

32-летний бразилец играл за «Зенит» с 2012 по 2016 годы. В его активе 76 голов и 60 голевых передач в 148 матчах за петербургский клуб, с которым он завоевал титул чемпиона России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Халк может вернуться в «Порту».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить