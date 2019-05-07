Стали известны номинанты на награду лучшему тренеру года в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о начале голосования за звание лучшего тренера в сезоне-2018/19.

В шорт-лист номинантов вошли: Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон Уондерерс»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»).

Голосование болельщиков продлится до 9 мая. Его результаты будут суммированы с голосами футбольных экспертов, после чего 14 мая будет объявлен победитель.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку Сон Хын Мина.