Стали известны номинанты на награду лучшему тренеру года в АПЛ

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Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о начале голосования за звание лучшего тренера в сезоне-2018/19.
Стали известны номинанты на награду лучшему тренеру года в АПЛ
  • © Yannis Halas
  • globallookpress.com

В шорт-лист номинантов вошли: Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон Уондерерс»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»).

Голосование болельщиков продлится до 9 мая. Его результаты будут суммированы с голосами футбольных экспертов, после чего 14 мая будет объявлен победитель.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку Сон Хын Мина.

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