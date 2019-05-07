Стали известны номинанты на награду лучшему тренеру года в АПЛ
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В шорт-лист номинантов вошли: Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон Уондерерс»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»).
Голосование болельщиков продлится до 9 мая. Его результаты будут суммированы с голосами футбольных экспертов, после чего 14 мая будет объявлен победитель.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку Сон Хын Мина.