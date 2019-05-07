Стало известно, когда комиссия РФС и РПЛ проверит газон на новом стадионе «Динамо»

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Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) проведёт проверку нового газона на «ВТБ Арене» — стадионе московского «Динамо» — на предмет пригодности к проведению матчей 16 мая.
Стало известно, когда комиссия РФС и РПЛ проверит газон на новом стадионе «Динамо»
  • РИА Новости

По словам представителя пресс-службы клуба, которые приводит Sport24, в настоящее время проводятся работы по прошивке газона.

В «Динамо» также выразили надежду, что матч 30-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», запланированный на 26 мая, удастся провести на новой арене.

Реконструкция арены началась в 2008 году. Изначально «Динамо» должно было провести первую игру на стадионе 10 марта, но газон на арене был признан непригодным для матчей. 

Ранее сообщалось, что «ВТБ Арена» номинирована на награду как лучший спортивный объект года в мире.

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