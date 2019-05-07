Панарин заявил, что не думает о своём вкладе в историю «Коламбуса»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин не видит смысла в размышлениях о своём месте в истории коллектива.
Панарин заявил, что не думает о своём вкладе в историю «Коламбуса»
  • © Matt Cohen
  • globallookpress.com

«У меня нет цели попасть в историю какого-либо клуба. Ради чего? Пройдёт время, и тебя всё равно не будут знать. Неужели надо за это биться?» — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

«Коламбус» вылетел из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв в полуфинальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 2:4. Ранее Панарин установил рекорд клуба по набранным очкам в регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Коламбуса» Панарин заявил, что не думал о вариантах продолжения карьеры.

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