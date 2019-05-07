Панарин заявил, что не думает о своём вкладе в историю «Коламбуса»
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«У меня нет цели попасть в историю какого-либо клуба. Ради чего? Пройдёт время, и тебя всё равно не будут знать. Неужели надо за это биться?» — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».
«Коламбус» вылетел из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв в полуфинальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 2:4. Ранее Панарин установил рекорд клуба по набранным очкам в регулярном чемпионате НХЛ.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Коламбуса» Панарин заявил, что не думал о вариантах продолжения карьеры.