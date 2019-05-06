«Милан» в меньшинстве взял верх над «Болоньей» в 35-м туре Серии А

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«Милан» на своём поле победил «Болонью» в матче 35-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1.

В первом тайме Сусо вывел хозяев вперёд. После перерыва Фабио Борини удвоил преимущество россонери. Гости смогли ответить одним голом во второй половине игры — отличился Маттиа Дестро.

На 74-й минуте «Милан» остался вдесятером, так как был удалён полузащитник Лукас Пакета.

«Милан» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 59 очков. «Болонья» располагается на 15-м месте с 37 баллами.

Ранее «Наполи» вырвал победу в матче с «Кальяри» благодаря голу с пенальти на 98-й минуте.

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