В РУСАДА назвали исчерпанным конфликт футболиста «Зенита» Ивановича с допинг-офицером
- РИА Новости
«РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
Инцидент имел место во время прохождения Ивановичем допинг-теста после одного из апрельских матчей: сербский защитник устроил перепалку с допинг-офицером.
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