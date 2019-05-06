В РУСАДА назвали исчерпанным конфликт футболиста «Зенита» Ивановича с допинг-офицером

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию вокруг конфликта между защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем и допинг-офицером агентства.
В РУСАДА назвали исчерпанным конфликт футболиста «Зенита» Ивановича с допинг-офицером
  • РИА Новости

«РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Инцидент имел место во время прохождения Ивановичем допинг-теста после одного из апрельских матчей: сербский защитник устроил перепалку с допинг-офицером.

Ранее Александр Кокорин рассказал, как узнал о чемпионстве «Зенита».

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