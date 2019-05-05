УНИКС во второй раз обыграл «Калев» в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС одержал победу над эстонским «Калевом» во втором матче серии четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 108:84 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Морис Ндур, набравший 23 очка. Ещё 16 очков в активе Эрика Макколума.

В составе «Калева» 16 очков набрал Арнетт Моултри. Бранко Миркович записал в свой актив 14 очков.

Счёт в серии до трёх побед стал 2:0 в пользу УНИКСа. Третья игра пройдёт 8 мая в Таллине.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Астану» в матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.