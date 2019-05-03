Нурмагомедов провёл тренировку с олимпийским чемпионом по борьбе Власовым

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Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл тренировку с двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе соотечественником Романом Власовым.
Нурмагомедов провёл тренировку с олимпийским чемпионом по борьбе Власовым
  • © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Спасибо Роме за хорошую тренировку и полезные советы по борьбе. Ты лучший», — написал Нурмагомедов под фото с занятия в своём Instagram.

30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором. В следующем бою он должен встретиться с обладателем временного пояса UFC Дастином Порье.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что войдёт в тренерский штаб женской сборной России по борьбе.

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