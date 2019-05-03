Бывший тренер Азмуна оценил шансы на дальнейший прогресс в карьере игрока

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Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью RT заявил, что переход Сердара Азмуна из стана казанцев в петербургскую команду во многом стал залогом нынешнего успеха «Зенита». Специалист также выразил уверенность, что иранский форвард способен продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.
Бывший тренер Азмуна оценил шансы на дальнейший прогресс в карьере игрока
  • РИА Новости

«Азмун сейчас в золотом возрасте. К его технике прибавилось правильное мышление. Однако потенциал ещё не раскрыт полностью. Для него очень важны личная мотивация и перспективы. Они точно будут, ведь сейчас откроются отличные шансы заявить о себе и в Европе. Не исключаю, что предложения от клубов европейских чемпионатов могут поступить Азмуну уже зимой, особенно если «Зенит» успешно начнёт выступление в Лиге чемпионов», — отметил Билялетдинов в интервью RT. 

Ранее Азмун был признан лучшим футболистом 26-го тура РПЛ. 

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