Бывший тренер Азмуна оценил шансы на дальнейший прогресс в карьере игрока
- РИА Новости
«Азмун сейчас в золотом возрасте. К его технике прибавилось правильное мышление. Однако потенциал ещё не раскрыт полностью. Для него очень важны личная мотивация и перспективы. Они точно будут, ведь сейчас откроются отличные шансы заявить о себе и в Европе. Не исключаю, что предложения от клубов европейских чемпионатов могут поступить Азмуну уже зимой, особенно если «Зенит» успешно начнёт выступление в Лиге чемпионов», — отметил Билялетдинов в интервью RT.
Ранее Азмун был признан лучшим футболистом 26-го тура РПЛ.