Бывший тренер Азмуна оценил шансы на дальнейший прогресс в карьере игрока

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью RT заявил, что переход Сердара Азмуна из стана казанцев в петербургскую команду во многом стал залогом нынешнего успеха «Зенита». Специалист также выразил уверенность, что иранский форвард способен продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Азмун сейчас в золотом возрасте. К его технике прибавилось правильное мышление. Однако потенциал ещё не раскрыт полностью. Для него очень важны личная мотивация и перспективы. Они точно будут, ведь сейчас откроются отличные шансы заявить о себе и в Европе. Не исключаю, что предложения от клубов европейских чемпионатов могут поступить Азмуну уже зимой, особенно если «Зенит» успешно начнёт выступление в Лиге чемпионов», — отметил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Азмун был признан лучшим футболистом 26-го тура РПЛ.