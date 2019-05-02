СМИ сообщили сроки восстановления после травмы футболиста «Спартака» Рассказова

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Стало известно, сколько времени потребуется на восстановление после травмы защитнику московского «Спартака» Николаю Рассказову.
СМИ сообщили сроки восстановления после травмы футболиста «Спартака» Рассказова
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», реабилитация займёт примерно месяц. Таким образом, игрок должен быть готов к первым летним сборам команды.

Рассказов получил повреждение лодыжки в конце матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем». Позже у него была выявлена трещина.

В текущем сезоне защитник провёл 25 матчей за основную команду красно-белых, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее пресс-атташе «Спартака» обратился к болельщикам команды.

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