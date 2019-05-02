СМИ сообщили сроки восстановления после травмы футболиста «Спартака» Рассказова

Стало известно, сколько времени потребуется на восстановление после травмы защитнику московского «Спартака» Николаю Рассказову.

Как сообщает «Чемпионат», реабилитация займёт примерно месяц. Таким образом, игрок должен быть готов к первым летним сборам команды.

Рассказов получил повреждение лодыжки в конце матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем». Позже у него была выявлена трещина.

В текущем сезоне защитник провёл 25 матчей за основную команду красно-белых, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее пресс-атташе «Спартака» обратился к болельщикам команды.