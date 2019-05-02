«Челси» презентовал форму на следующий сезон
- Reuters
Фото формы опубликованы в официальном Twitter лондонского клуба.
В презентации приняли участие игроки команды Эден Азар, Нголо Канте и Итан Ампаду.
После 36 туров «Челси» занимает четвёртое место в Английской премьер-лиге, имея в своём активе 68 очков.
Ранее Сесар Аспиликуэта заявил, что приоритетом «Челси» является победа в Лиге Европы.
Introducing our 2019/20 @nikefootball home kit! 👕— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 мая 2019 г.
Get yours 👉 https://t.co/TJfP0JhBuG#ITSACHELSEATHINGpic.twitter.com/mq5cKQ7VT4