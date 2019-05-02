«Челси» презентовал форму на следующий сезон

Английский футбольный клуб «Челси» продемонстрировал форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20.

Reuters

Фото формы опубликованы в официальном Twitter лондонского клуба. В презентации приняли участие игроки команды Эден Азар, Нголо Канте и Итан Ампаду. После 36 туров «Челси» занимает четвёртое место в Английской премьер-лиге, имея в своём активе 68 очков. Ранее Сесар Аспиликуэта заявил, что приоритетом «Челси» является победа в Лиге Европы. Introducing our 2019/20 @nikefootball home kit! 👕



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