Аспиликуэта заявил, что приоритетом «Челси» является победа в Лиге Европы
«В «Челси» мы начинаем каждый сезон, думая о победе во всех турнирах. В этом году из нескольких турниров мы выбыли. Путь до этой стадии далёкий. В этом турнире есть много сильных команд, завоевание трофея — наш приоритет. Нас ждут 180 минут плюс возможное добавленное время, надо быть готовыми к этому. Надеемся отправиться в Баку», — сказал футболист на пресс-конференции.
Первый поединок между «Айнтрахтом» и «Челси» состоится 2 мая во Франкфурте.
Ранее сообщалось, что футболист «Челси» Рюдигер выбыл из строя на длительный срок из-за травмы.