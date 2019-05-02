Аспиликуэта заявил, что приоритетом «Челси» является победа в Лиге Европы

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта» надеется на выход в финал соревнования и заявляет, что приоритетом его команды является победа в турнире.

«В «Челси» мы начинаем каждый сезон, думая о победе во всех турнирах. В этом году из нескольких турниров мы выбыли. Путь до этой стадии далёкий. В этом турнире есть много сильных команд, завоевание трофея — наш приоритет. Нас ждут 180 минут плюс возможное добавленное время, надо быть готовыми к этому. Надеемся отправиться в Баку», — сказал футболист на пресс-конференции.

Первый поединок между «Айнтрахтом» и «Челси» состоится 2 мая во Франкфурте.

Ранее сообщалось, что футболист «Челси» Рюдигер выбыл из строя на длительный срок из-за травмы.