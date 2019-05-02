Футболист «Челси» Рюдигер выбыл из строя на длительный срок из-за травмы

Короткая ссылка
Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер минимум три месяца проведёт в лазарете команды из-за травмы мениска.

«Мы старались дотянуть до завершения сезона, но травма всё равно нас настигла. У него были проблемы с мениском, ему не повезло. Рюдигер выбыл как минимум на три месяца. Я говорил с ним, он расстроен. Когда у тебя серьёзная травма, это всегда сложно. Он очень сильный и вернётся ещё сильнее», — сказал Сарри официальному сайту УЕФА.

Антонио Рюдигер получил травму в матче 36-го тура против «Манчестер Юнайтед».

Ранее британский бизнесмен заявил, что изучает возможность приобретения «Челси». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить