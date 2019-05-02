Футболист «Челси» Рюдигер выбыл из строя на длительный срок из-за травмы
«Мы старались дотянуть до завершения сезона, но травма всё равно нас настигла. У него были проблемы с мениском, ему не повезло. Рюдигер выбыл как минимум на три месяца. Я говорил с ним, он расстроен. Когда у тебя серьёзная травма, это всегда сложно. Он очень сильный и вернётся ещё сильнее», — сказал Сарри официальному сайту УЕФА.
Антонио Рюдигер получил травму в матче 36-го тура против «Манчестер Юнайтед».
Ранее британский бизнесмен заявил, что изучает возможность приобретения «Челси».