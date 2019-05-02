Футболист «Челси» Рюдигер выбыл из строя на длительный срок из-за травмы

Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер минимум три месяца проведёт в лазарете команды из-за травмы мениска.

«Мы старались дотянуть до завершения сезона, но травма всё равно нас настигла. У него были проблемы с мениском, ему не повезло. Рюдигер выбыл как минимум на три месяца. Я говорил с ним, он расстроен. Когда у тебя серьёзная травма, это всегда сложно. Он очень сильный и вернётся ещё сильнее», — сказал Сарри официальному сайту УЕФА.

Антонио Рюдигер получил травму в матче 36-го тура против «Манчестер Юнайтед».

Ранее британский бизнесмен заявил, что изучает возможность приобретения «Челси».