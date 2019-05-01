Навратилова раскритиковала решение CAS по делу легкоатлетки Семени

Экс первая ракетка мира Мартина Навратилова считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) несправедливо по отношению к южноафриканской легкоатлетке Кастер Семене.

«Вердикт суда несправедлив по отношению к Семене и является ошибочным в принципе. Она не сделала ничего плохого, это ужасно, что теперь ей придётся принимать препараты, чтобы получить возможность соревноваться. Общие правила не должны состоять из исключительных случаев, вопрос о спортсменах-трансгендерах остаётся нерешённым», — цитирует бывшую теннисистку Sky Sports.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) установила новое правило допуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Они смогут участвовать на турнирах под эгидой IAAF лишь в том случае, если будут принимать специальные препараты для снижения уровня гормона.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF.