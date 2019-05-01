Воробьёв считает, что сборная Швеции преподала урок россиянам в матче Еврохоккейтура

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв заявил, что будет делать выводы после поражения своей команды в матче со Швецией.

«Шведы преподали нам урок, есть над чем поработать, будем разбираться. Некоторые ребята только прибыли. Мы сплачиваем команду, делаем её, потому рано делать выводы, и на личности мы не переходим», — заявил тренер после матча.

Также Воробьёв добавил, что в грядущих поединках Еврохоккейтура будет искать оптимальные сочетания. Свой следующий матч сборная России проведёт 4 мая с Финляндией в чешском Брно.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура.