Воробьёв считает, что сборная Швеции преподала урок россиянам в матче Еврохоккейтура

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Главный тренер сборной России Илья Воробьёв заявил, что будет делать выводы после поражения своей команды в матче со Швецией.
Воробьёв считает, что сборная Швеции преподала урок россиянам в матче Еврохоккейтура
  • Reuters

«Шведы преподали нам урок, есть над чем поработать, будем разбираться. Некоторые ребята только прибыли. Мы сплачиваем команду, делаем её, потому рано делать выводы, и на личности мы не переходим», — заявил тренер после матча.

Также Воробьёв добавил, что в грядущих поединках Еврохоккейтура будет искать оптимальные сочетания. Свой следующий матч сборная России проведёт 4 мая с Финляндией в чешском Брно.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура.

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