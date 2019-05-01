Хоккеист Коршков подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба «Торонто», нападающий Егор Коршков подписал с командой двухлетний контракт новичка. В 2016 году канадский клуб выбрал россиянина под 31-м номером на драфте НХЛ.
В прошлом сезоне Коршков выступал в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив». В 19 матчах регулярного чемпионата нападающий забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету Коршкова три ассиста за девять игр.
Ранее сообщалось, что двое хоккеистов «Салавата Юлаева» выступят в НХЛ в следующем сезоне.